У Брюсселі 9 січня обговорюють подальші дії з надання Україні позики ЄС на 90 млрд євро

Комітет постійних представників (Coreper) у п’ятницю, 9 січня, у Брюсселі обговорює конкретні заходи для надання Україні у 2026-27 роках 90 млрд євро, які Європейський Союз має запозичити на зовнішніх ринках.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив на умовах анонімності дипломат ЄС, обізнаний з процесами.

Посли держав-членів ЄС 9 січня планують подальші дії для того, щоб у наступні два роки Україна отримала 90 млрд євро фіндопомоги.

За інформацією співрозмовника "Європейської правди", дипломати 9 січня повинні принципово узгодити документ, який стане важливим кроком для подальшого виходу ЄС на міжнародні фінансові ринки з метою отримання запозичень для надання позики Україні з європейського бюджету – рішення про надання дозволу на розширене співробітництво з Україною.

Після узгодження на рівні послів, проєкт рішення Ради ЄС "Про надання дозволу на розширене співробітництво щодо заснування позики для України" буде направлений на затвердження до Європейського парламенту.

Коли Європарламент підтримає вказане рішення, а за даними "ЄвроПравди" консенсус парламентської більшості з цього приводу є, воно буде остаточно затверджене Радою ЄС – що дозволить перейти до наступних кроків у процесі підготовки позики для України.

Як пояснили "ЄвроПравді" у Єврокомісії, для ухвалення цього документа Радою ЄС не потрібно одноголосної підтримки – достатньо кваліфікованої більшості голосів.

Як повідомляла "Європейська правда", 18-19 грудня Європейська рада прийняла рішення надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки з запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС на основі механізму посиленої співпраці з Україною.

Угорщина, Словаччина та Чехія не заветували цю схему, але відмовилися брати в ній участь.

22 грудня Єврокомісія ухвалила пропозицію щодо рішення Ради ЄС, яке дозволяє посилену співпрацю з Україною, та передала її в Раду ЄС для затвердження.

Очікується, що перший платіж Україні у рамках позики буде здійснений не пізніше другого кварталу 2026 року.