В Брюсселе 9 января говорят про дальнейшие шаги относительно займа ЕС Украине на 90 млрд евро

Комитет постоянных представителей (Coreper) в пятницу, 9 января, в Брюсселе обсуждает конкретные меры для предоставления Украине в 2026-27 годах 90 млрд евро, которые Европейский Союз должен занять на внешних рынках.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил на условиях анонимности дипломат ЕС, осведомленный о процессах.



Послы государств-членов ЕС 9 января планируют дальнейшие действия для того, чтобы в последующие два года Украина получила 90 млрд евро финпомощи.



Дипломаты 9 января должны принципиально согласовать документ, который станет важным шагом для дальнейшего выхода ЕС на международные финансовые рынки с целью получения заимствований для предоставления займа Украине из европейского бюджета – решение о предоставлении разрешения на расширенное сотрудничество с Украиной.



После согласования на уровне послов, проект решения Совета ЕС "О предоставлении разрешения на расширенное сотрудничество относительно учреждения займа для Украины" будет направлен на утверждение в Европейский парламент.



Если Европарламент поддержит указанное решение, окончательным шагом станет его утверждение Советом ЕС – что позволит перейти к следующим шагам в процессе подготовки займа для Украины.



Как пояснили "ЕвроПравде" в Еврокомиссии, для принятия этого документа Советом ЕС не требуется единогласная поддержка – достаточно квалифицированного большинства голосов.



Как сообщала "Европейская правда", 18-19 декабря Европейский совет принял решение предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы из заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС на основе механизма усиленного сотрудничества с Украиной.

Венгрия, Словакия и Чехия не ветировали эту схему, но отказались в ней участвовать.



22 декабря Еврокомиссия приняла предложение относительно решения Совета ЕС, которое позволяет усиленное сотрудничество с Украиной, и передала его в Совет ЕС для утверждения.



Ожидается, что первый платеж Украине в рамках займа будет осуществлен не позднее второго квартала 2026 года.