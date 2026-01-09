На севере Германии из-за снега отменили поезда дальнего следования

Немецкий оператор железной дороги Deutsche Bahn из-за погоды приостановил курсирование поездов дальнего следования на севере Германии.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Из-за снегопадов, которые накрыли страну с вечера 8 января, Deutsche Bahn объявил об отмене поездов дальнего следования в северной части Германии по крайней мере в первой половине дня пятницы.

Также предупредили, что перебои в обычном графике до субботы возможны также в земле Баден-Вюртемберг.

В некоторых городах, в частности в Ганновере, мэрия объявила о закрытии кладбищ из-за угрозы падения веток – ориентировочно до понедельника.

Ранее объявили, что правящая партия ХДС отменила свой съезд на пятницу и субботу, предвидя "транспортный коллапс" из-за непогоды.

В Великобритании и Франции из-за непогоды сотни тысяч домов остались без света.