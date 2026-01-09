Finnair вдалась до рідкісних скасувань рейсів через 40-градусні морози

Фінська авіакомпанія Finnair у четвер і п'ятницю вдалась до рідкісних скасувань рейсів на крайню північ країни через екстремальні морози.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

9 січня у Finnair повідомили, що у п’ятницю скасовують щонайменш один рейс Гельсінкі-Рованіємі-Гельсінкі через морози у Лапландії.

Ще один рейс, який робить зупинку біля популярного гірськолижного курорту Леві, не сідатиме там і полетить одразу в Івало, кінцевий пункт призначення далі на півночі.

У четвер Finnair також скасувала кілька рейсів до Лапландії через мороз, що є досить рідкісними випадками.

Слід зазначити, що у зимові місяці Лапландія – популярний напрямок для поїздок у відпустки як для фінів, так і іноземних туристів.

Раніше цієї зими в північних аеропортах Фінляндії неодноразово порушувався графік через складні погодні умови. Одного разу в аеропорту під курортом Леві через сильний вітер з’їхали зі смуги два пасажирських літаки.

Останніми днями у фінській Лапландії почались екстремальні морози. Станція метеорологічних спостережень неподалік курорту Леві вранці у п’ятницю фіксувала температуру -40°C.

Першим найхолоднішим днем цієї зими стало 2 січня, коли на одній зі станцій зафіксували майже -40°C.