Finnair прибегла к редким отменам рейсов из-за 40-градусных морозов

Финская авиакомпания Finnair в четверг и пятницу прибегла к редким отменам рейсов на крайний север страны из-за экстремальных морозов.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

9 января в Finnair сообщили, что в пятницу отменяют как минимум один рейс Хельсинки-Рованиеми-Хельсинки из-за морозов в Лапландии.

Еще один рейс, который делает остановку возле популярного горнолыжного курорта Леви, не будет садиться там и полетит сразу в Ивало, конечный пункт назначения дальше на севере.

В четверг Finnair также отменила несколько рейсов в Лапландию из-за мороза, что является достаточно редкими случаями.

Следует отметить, что в зимние месяцы Лапландия – популярное направление для поездок в отпуск как для финнов, так и иностранных туристов.

Ранее этой зимой в северных аэропортах Финляндии неоднократно нарушался график из-за сложных погодных условий. Однажды в аэропорту под курортом Леви из-за сильного ветра съехали с полосы два пассажирских самолета.

В последние дни в финской Лапландии начались экстремальные морозы. Станция метеорологических наблюдений недалеко от курорта Леви утром в пятницу фиксировала температуру -40°C.

Первым самым холодным днем этой зимы стало 2 января, когда на одной из станций зафиксировали почти -40°C.