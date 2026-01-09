ЗМІ: Франція перенесе саміт лідерів G7 через день народження Трампа

Франція відкладе цьогорічний саміт лідерів країн "Групи семи", щоб уникнути накладки із заходом зі змішаних бойових мистецтв, запланованим у Білому домі на 14 червня, у день народження президента США Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico з посиланням на посадовців, обізнаних з плануванням саміту.

Франція раніше оголосила, що цьогорічна зустріч лідерів G7 розпочнеться 14 червня – на цю дату припадає День прапора в США та 80-річчя Трампа.

Але в жовтні американський лідер Трамп оголосив, що 14 червня Білий дім проведе поєдинок зі змішаних бойових мистецтв UFC. Очікується, що захід збере до 5 тисяч людей на південній галявині Білого дому.

У зв’язку з цим, стверджують джерела, Франція відклала проведення саміту G7. Тепер зустріч триватиме з 15 по 17 червня.

Офіс президента Франції Еммануеля Макрона відмовився підтвердити, чи пов'язана зміна, про яку офіційно опубліковано на вебсайті G7, безпосередньо з подією UFC. Там заявили, що новий розклад є "результатом консультацій з партнерами G7".

Посольство США в Парижі не одразу відповіло на запит Politico про коментар.

Нагадаємо, торік у день свого народження Дональд Трамп провів військовий парад до 250-річчя Армії США.

Поки президент США був присутній на військовому параді у Вашингтоні, "мільйони" американців взяли участь у протестах "Ніяких королів" (No Kings) по всій країні, критикуючи "авторитаризм" Трампа.