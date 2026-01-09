СМИ: Франция перенесет саммит лидеров G7 из-за дня рождения Трампа

Франция отложит саммит лидеров стран "Группы семи" в этом году, чтобы избежать накладки с мероприятием по смешанным боевым искусствам, запланированным в Белом доме на 14 июня, в день рождения президента США Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с планированием саммита.

Франция ранее объявила, что нынешняя встреча лидеров G7 начнется 14 июня – на эту дату приходится День флага в США и 80-летие Трампа.

Но в октябре американский лидер Трамп объявил, что 14 июня Белый дом проведет поединок по смешанным боевым искусствам UFC. Ожидается, что мероприятие соберет до 5 тысяч человек на южной лужайке Белого дома.

В связи с этим, утверждают источники, Франция отложила проведение саммита G7. Теперь встреча продлится с 15 по 17 июня.

Офис президента Франции Эмманюэля Макрона отказался подтвердить, связано ли изменение, о котором официально опубликовано на веб-сайте G7, непосредственно с событием UFC. Там заявили, что новое расписание является "результатом консультаций с партнерами G7".

Посольство США в Париже не сразу ответило на запрос Politico о комментарии.

Напомним, в прошлом году в день своего рождения Дональд Трамп провел военный парад к 250-летию Армии США.

Пока президент США присутствовал на военном параде в Вашингтоне, "миллионы" американцев приняли участие в протестах "Никаких королей" (No Kings) по всей стране, критикуя "авторитаризм" Трампа.