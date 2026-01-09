Мелони считает, что Европе пора начинать говорить с РФ для прекращения войны в Украине

Премьер Италии Джорджа Мелони выразила мнение, что Европе нужно восстанавливать прямую коммуникацию с Москвой для того, чтобы иметь вес в переговорах о прекращении российско-украинской войны.

Как сообщают La Stampa и ANSA, пишет "Европейская правда", об этом она сказала на пресс-конференции 9 января.

Мелони согласилась с мнением президента Франции Эмманюэля Макрона, который ранее сказал, что Европе стоит возобновить определенный прямой диалог с Россией.

"В этом отношении, думаю, Макрон прав. Я считаю, что настало время для Европы говорить с Россией (о прекращении войны. – Ред.), иначе наше влияние будет ограниченным. Но вопрос, кто должен это делать. Мы не должны действовать хаотично – иначе сыграем на руку Путину", – сказала Джорджа Мелони.

Также она заявила, что считает преждевременными разговоры о возможном возвращении России в "Группу восьми", откуда ее выгнали после захвата Крыма в 2014 году.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Европу "главным препятствием для мира".