Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров назвав Європу "головною перешкодою для миру".

Про це він сказав в інтерв’ю ТАСС, пише "Європейська правда".

Лавров заявив, що Євросоюз "не приховує планів" щодо "підготовки до війни з Росією".

"Після зміни адміністрації в США Європа і Євросоюз стали головною перешкодою для миру. Там не приховують планів щодо підготовки до війни з Росією", – зазначив глава МЗС РФ.

Також він поскаржився, що в ЄС "спробували продавити рішення про передачу режиму Зеленського заморожених в Бельгії російських валютних резервів".

Зазначимо, у ніч проти 28 грудня українська делегація прибула до США для участі у зустрічі президентів Зеленського та Трампа.

Напередодні Зеленський розповів про п’ять тематичних блоків, про які йшлося у перемовинах стосовно "мирного плану" і які він хоче обговорити на зустрічі з президентом США.

Також він вважає, що тепер у Вашингтоні краще розуміють "червоні лінії" України щодо параметрів завершення війни.