МЗС Франції "рішуче засудив" російські обстріли України 9 січня: Москва не бажає миру

Франція засуджує масовані російські обстріли 9 січня, спрямовані на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру, та вважає їх свідченням небажання Росії брати участь у мирному врегулюванні.

Про це, як передає "Європейська правда", заявив речник міністерства закордонних справ Франції Паскаль Конфавро під час спілкування зі ЗМІ у Парижі 9 січня.

У МЗС Франції констатували, що Москва налаштована на продовження ескалації замість встановлення миру.

"Франція найрішучішим чином засуджує масовані російські обстріли, здійснені цієї ночі на території України, ... включно із застосуванням балістичної ракети "Орєшнік"... У розпал зими вони були спрямовані переважно на житлові будинки та енергетичну інфраструктуру, спричинивши численні жертви та позбавивши електроенергії частину українського населення", – заявив Конфавро.

Він наголосив, що такі обстріли, "представлені російською владою як відплата за нібито атаку на резиденцію президента Росії, є неприйнятними".

"Вони (обстріли) підкреслюють намір Росії продовжувати ескалацію у своїй загарбницькій війні проти України та свідчать про відсутність у Москви бажання сумлінно долучитися до процесу врегулювання конфлікту шляхом переговорів, попри зусилля європейських партнерів, Сполучених Штатів та України задля досягнення миру", – висловив переконання речник МЗС Франції.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський заявив, що після нічної повітряної атаки РФ, у якій було залучено балістичну ракету "Орєшнік", потрібна чітка реакція світу, зокрема – Сполучених Штатів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після масованої атаки РФ у ніч проти 9 січня закликав партнерів вжити негайних заходів щодо посилення тиску на Москву.

Сибіга також анонсував скликання термінового засідання Ради безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також відповідні заходи в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас розцінила друге використання Росією ракети "Орєшнік" як ескалацію проти України та попередження для Європи.