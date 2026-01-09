МИД Франции "решительно осудил" российские обстрелы Украины 9 января: Москва не желает мира

Франция осуждает массированные российские обстрелы 9 января, направленные на гражданское население и энергетическую инфраструктуру, и считает их свидетельством нежелания России участвовать в мирном урегулировании.



Об этом, как передает "Европейская правда", заявил спикер министерства иностранных дел Франции Паскаль Конфавро во время общения со СМИ в Париже 9 января.



В МИД Франции констатировали, что Москва настроена на продолжение эскалации вместо установления мира.



"Франция самым решительным образом осуждает массированные российские обстрелы, совершенные этой ночью на территории Украины, ... включая применение баллистической ракеты "Орешник"... В разгар зимы они были направлены преимущественно на жилые дома и энергетическую инфраструктуру, вызвав многочисленные жертвы и лишив электроэнергии часть украинского населения", – заявил Конфавро.



Он подчеркнул, что такие обстрелы, "представленные российскими властями как возмездие за якобы атаку на резиденцию президента России, являются неприемлемыми".



"Они (обстрелы) подчеркивают намерение России продолжать эскалацию в своей захватнической войне против Украины и свидетельствуют об отсутствии у Москвы желания добросовестно присоединиться к процессу урегулирования конфликта путем переговоров, несмотря на усилия европейских партнеров, Соединенных Штатов и Украины ради достижения мира", – выразил убеждение спикер МИД Франции.



Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после ночной воздушной атаки РФ, в которой была задействована баллистическая ракета "Орешник", нужна четкая реакция мира, в частности – Соединенных Штатов.



Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированной атаки РФ в ночь на 9 января призвал партнеров принять немедленные меры по усилению давления на Москву.



Сибига также анонсировал созыв срочного заседания Совета безопасности ООН, заседания Совета Украина-НАТО, а также соответствующие меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.



Главный дипломат ЕС Кая Каллас расценила второе использование Россией ракеты "Орешник" как эскалацию против Украины и предупреждение для Европы.