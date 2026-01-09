В Европарламенте готовят четвертую попытку вотума недоверия президенту Еврокомиссии

По данным ультраправой группы "Патриоты за Европу", президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, вероятно, столкнется с вотумом недоверия из-за торгового соглашения с МЕРКОСУР в ближайшие недели.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Председатель "Патриотов", французский политик Жордан Барделла, объявил о плане вотума недоверия в четверг вечером на X. Его партия, "Национальный фронт", выступает против торгового соглашения между ЕС и южноамериканским блоком МЕРКОСУР, которое поддерживает фон дер Ляйен. В пятницу квалифицированное большинство стран-членов ЕС одобрило долгожданное торговое соглашение, против которого выступила Франция.

"Надеемся, что мы подадим его [вотум недоверия] на голосование во время январской сессии", – сообщил Politico высокопоставленный представитель "Патриотов".

После подачи предложения юридическая команда парламента проверит его, и если оно будет одобрено, президент парламента Роберта Метсола свяжется со всеми депутатами Европарламента с деталями.

Если следовать сценарию предыдущих предложений о выражении недоверия, дебаты, вероятно, состоятся в понедельник, 19 января, а голосование – в четверг, 22 января.

Для вынесения предложения о вотуме недоверия необходима поддержка 72 депутатов. Поскольку "Патриоты" имеют 82 депутата, им не нужна поддержка других политических групп.

Предложение, которое в случае успеха приведет к отставке фон дер Ляйен и всех 26 ее комиссаров, почти наверняка провалится, поскольку для его принятия необходима две трети голосов.

Ранее уже было три попытки отстранить фон дер Ляйен путем голосования о недоверии – две из них были инициированы ультраправыми, а одна – ультралевыми. Все они потерпели неудачу.

Больше читайте в материале "ЕвроПравды": Орбан и коммунисты против Урсулы фон дер Ляйен: смогут ли "сбить" проукраинскую руководительницу ЕК.