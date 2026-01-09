Польская армия: Киев предупредил Варшаву о применении "Орешника" Россией

Во время ночной атаки России на Украину Киев предупредил соседнюю Польшу о вероятном развертывании ракетной системы "Орешник".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Во время российской атаки Киев также предоставил польской армии информацию об объекте, который запустила Россия.

Объект также отслеживали польские системы мониторинга воздушного пространства. Из информации, полученной польской армией, следует, что для ночного нападения россияне использовали около 20 маневренных ракет и примерно 30 баллистических ракет, в том числе одну, которая могла быть гиперзвуковой. Именно она попала по Львовской области.

Репортер RMF FM узнал, что в связи с российским нападением Оперативное командование видов Вооруженных сил привело в боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны.

Речь идет, в частности, об одной из польских батарей Patriot, которая уже достигла боевой готовности, и нескольких голландских системах, размещенных вблизи Жешува.

Истребители не были подняты, поскольку они были бы бесполезны для возможного уничтожения современной гиперзвуковой ракеты.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после ночной воздушной атаки РФ, в которой была задействована баллистическая ракета "Орешник", нужна четкая реакция мира, в частности – Соединенных Штатов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированной атаки РФ в ночь на 9 января призвал партнеров принять немедленные меры по усилению давления на Москву.

Сибига также анонсировал созыв срочного заседания Совета безопасности ООН, заседания Совета Украина-НАТО, а также соответствующие меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас рассценила второе использование Россией ракеты "Орешник" как эскалацию против Украины и предупреждение для Европы.