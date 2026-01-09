Президент Польщі ветував закон, який імплементує цифрове законодавство ЄС

Президент Польщі Кароль Навроцький у п’ятницю наклав вето на закон, спрямований на імплементацію Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), незважаючи на те, що законопроєкт був ухвалений парламентом наприкінці 2025 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Закон мав би внести поправки до польського Закону про надання електронних послуг, щоб увідповіднити його до DSA.

Навроцький, обраний минулого року за підтримки правої партії "Право і справедливість", стверджував, що законопроєкт надає надмірні повноваження урядовим посадовцям, а не незалежним судам, вирішувати, який контент дозволено розміщувати в інтернеті.

Він також розкритикував те, що назвав недостатнім судовим наглядом і надто короткими строками для оскарження громадянами адміністративних рішень.

"Найефективніший спосіб позбавити свободи – це не заборона висловлювань, а нав'язування єдиної, офіційно прийнятої версії реальності", – сказав він у відеозверненні.

Навроцький попередив, що "Міністерство правди Орвелла є символом попередження", стверджуючи, що держава не повинна вирішувати, що громадяни можуть говорити або думати.

Згідно з DSA, онлайн-платформи відповідають за видалення незаконного контенту та забезпечення безпеки користувачів. Заветований законопроєкт також дозволив би Польщі призначити національного координатора цифрових послуг для забезпечення дотримання правил та взаємодії з Європейською комісією та іншими державами-членами.

У травні Комісія оголосила, що подасть позов проти Польщі до Суду ЄС за несвоєчасне призначення координатора.

Прем'єр-міністр Дональд Туск розкритикував вето, заявивши, що не може зрозуміти, чому блокується закон, спрямований на боротьбу з онлайн-зловживаннями та російською пропагандою. Міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський висловився ще більш прямо, заявивши, що президент "заветував безпеку в інтернеті" і "піддав польських дітей небезпеці з боку онлайн-хижаків".

Раніше стало відомо, що адміністрація Трампа дала вказівку американським дипломатам у Європі розпочати лобістську кампанію проти Акта про цифрові послуги, щоб домогтися його зміни або скасування.

Після цього речник Єврокомісії з цифрових питань публічно розкритикував адміністрацію Трампа за постійні атаки на цифрові закони ЄС, назвавши звинувачення у цензурі "нісенітницею".