Президент Польши ветировал закон, который имплементирует цифровое законодательство ЕС

Президент Польши Кароль Навроцкий в пятницу наложил вето на закон, направленный на имплементацию Закона ЕС о цифровых услугах (DSA), несмотря на то, что законопроект был принят парламентом в конце 2025 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Закон должен был внести поправки в польский Закон о предоставлении электронных услуг, чтобы привести его в соответствие с DSA.

Навроцкий, избранный в прошлом году при поддержке правой партии "Право и справедливость", утверждал, что законопроект предоставляет чрезмерные полномочия правительственным чиновникам, а не независимым судам, решать, какой контент разрешено размещать в интернете.

Он также раскритиковал то, что назвал недостаточным судебным надзором и слишком короткими сроками для обжалования гражданами административных решений.

"Самый эффективный способ лишить свободы – это не запрет высказываний, а навязывание единой, официально принятой версии реальности", – сказал он в видеообращении.

Навроцкий предупредил, что "Министерство правды Орвелла является символом предупреждения", утверждая, что государство не должно решать, что граждане могут говорить или думать.

Согласно DSA, онлайн-платформы отвечают за удаление незаконного контента и обеспечение безопасности пользователей. Заветированный законопроект также позволил бы Польше назначить национального координатора цифровых услуг для обеспечения соблюдения правил и взаимодействия с Европейской комиссией и другими государствами-членами.

В мае Комиссия объявила, что подаст иск против Польши в Суд ЕС за несвоевременное назначение координатора.

Премьер-министр Дональд Туск раскритиковал вето, заявив, что не может понять, почему блокируется закон, направленный на борьбу с онлайн-злоупотреблениями и российской пропагандой.

Министр цифровых дел Кшиштоф Гавковский высказался еще более прямо, заявив, что президент "заветировал безопасность в интернете" и "подверг польских детей опасности со стороны онлайн-хищников".

Ранее стало известно, что администрация Трампа дала указание американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию против Акта о цифровых услугах, чтобы добиться его изменения или отмены.

После этого спикер Еврокомиссии по цифровым вопросам публично раскритиковал администрацию Трампа за постоянные атаки на цифровые законы ЕС, назвав обвинения в цензуре "бессмыслицей".