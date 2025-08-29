В Єврокомісії назвали звинувачення з боку адміністрації Трампа у цензурі "нісенітницею"

Речник Єврокомісії з цифрових питань публічно розкритикував адміністрацію Трампа за постійні атаки на цифрові закони ЄС, назвавши звинувачення у цензурі "нісенітницею".

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Euractiv.

Речник комісії Томас Реньє висловився наступного дня після того, як США оголосили про слухання в Палаті представників, заплановані на наступну середу, під назвою "Європейська загроза американській свободі слова та інноваціям".

Слухання будуть присвячені кільком європейським цифровим законам, зокрема Акту про цифрові послуги (DSA) та Акту про цифрові ринки.

"Я не маю коментарів щодо (американських) публічних слухань", – сказав Реньє журналістам під час брифінгу в Брюсселі у четвер.

"Ці звинувачення в цензурі – це нісенітниця. Вони абсолютно безпідставні і абсолютно хибні", – додав він.

Реньє зосередився на просуванні "антицензурних" механізмів Акту про цифрові послуги, зазначивши, що завдяки йому соціальним платформам складніше видаляти чи знижувати видимість контенту, розміщеного громадянами ЄС.

Він навів приклад із соцмережами компанії Meta (власник Instagram і Facebook) та TikTok – зазначивши, що у другій половині 2024 року користувачі ЄС оскаржили понад 16 мільйонів рішень цих платформ про видалення контенту.

"Майже 35% цих видалень були визнані безпідставними та відновлені", – продовжив він, додавши, що це стало можливим "завдяки DSA – адже саме цей акт надає механізм для боротьби з такими рішеннями платформ".

Речник Єврокомісії також наголосив, що реальна робота ЄС і США має зосередитися на тому, щоб зробити інтернет безпечнішим для дітей та боротися з онлайн-тероризмом. "Зосередьмось на реальних речах, які відбуваються в онлайн-світі", – додав він.

Раніше стало відомо, що адміністрація Трампа дала вказівку американським дипломатам у Європі розпочати лобістську кампанію проти Акта про цифрові послуги, щоб домогтися його зміни або скасування.

У липні Державний департамент США розкритикував Європу за свободу слова, заявляючи, що її регулювання соціальних мереж та інших онлайн-платформ є "орвелівською" цензурою.