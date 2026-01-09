Сибіга привітав затримання США підсанкційного танкера "тіньового флоту" РФ

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що затримання США підсанкційного танкера "тіньового флоту" РФ демонструє силу і надсилає правильний сигнал правопорушникам.

Як передає "Європейська правда", про це він написав в Х.

Сибіга привітав "послідовні та рішучі дії США.

"Ми вітаємо послідовні та рішучі дії Сполучених Штатів проти незаконних танкерів, включаючи сьогоднішнє захоплення судна Olina. Це судно було під санкціями як частина російського "тіньового флоту". Такі рішучі кроки демонструють силу та надсилають правильний сигнал правопорушникам", – написав міністр.

США захопили танкер Olina в Карибському морі, п'яте таке судно в останні тижні, на тлі посилення зусиль Вашингтона з обмеження експорту венесуельської нафти.

Нагадаємо, 7 січня американські військові взяли під контроль два танкери, включаючи судно Bella 1 під російським прапором, яке вони переслідували понад два тижні. Судна звинувачують у порушенні санкційної політики.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс описав танкер Bella 1 як фіктивний російський нафтовий танкер, який лише прикидався російським, щоб уникнути правосуддя.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що у відповідь на звернення РФ президент США Дональд Трамп розпорядився звільнити двох російських громадян, членів екіпажу танкера Bella 1.