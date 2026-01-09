США захопили в Карибському морі танкер Olina з "тіньового флоту" РФ

США захопили танкер Olina в Карибському морі, п'яте таке судно в останні тижні, на тлі посилення зусиль Вашингтона з обмеження експорту венесуельської нафти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на американських посадовців.

Olina, який, згідно з публічною базою даних про судноплавство Equasis, ходив під прапором Східного Тимору, раніше відплив з Венесуели і повернувся в цей регіон, повідомив джерело в галузі, безпосередньо обізнане з цим питанням.

У передсвітанкові години морські піхотинці та моряки з Об'єднаної оперативної групи Southern Spear, що стартувала з авіаносця USS Gerald R. Ford, затримали Olina в Карибському морі "без інцидентів", повідомило Південне командування США в X.

"Сьогодні вранці наші об'єднані міжвідомчі сили знову надіслали чіткий сигнал: "злочинцям немає безпечного притулку", – йдеться в повідомленні.

Судно Olina покинуло Венесуелу минулого тижня, повністю завантажене нафтою, як частина флотилії, незабаром після того, як 3 січня США затримали президента Венесуели Ніколаса Мадуро, і судно поверталося повністю завантаженим до Венесуели після блокади США експорту венесуельської нафти, повідомило джерело в галузі.

"Трекер AIS (місцезнаходження) судна востаннє був активний 52 дні тому у венесуельській виключній економічній зоні, на північний схід від Кюрасао", – окремо повідомила британська компанія з управління морськими ризиками Vanguard.

"Затримання є результатом тривалого переслідування танкерів, пов'язаних із підсанкційними поставками венесуельської нафти в регіоні".

США наклали санкції на Olina в січні минулого року, коли він називався Minerva M, за те, що, за словами Вашингтона, він був частиною так званого тіньового флоту суден, які плавають без особливого регулювання або відомої страховки.

M Sophia, ще один з танкерів, що входив до складу флотилії з десятка суден, які покинули Венесуелу на початку цього місяця, був затриманий американськими силами на початку цього тижня.

Три судна – Skylyn, Min Hang і Merope – всі повністю завантажені і входять до складу тієї ж флотилії, яка відпливла минулого тижня, у четвер повернулися у води Венесуели, за даними джерела в галузі.

Ще сім танкерів з цієї флотилії, також повністю завантажених, мали повернутися у води Венесуели в п'ятницю і суботу, зазначила ця особа.

Вся нафта на борту цих 10 танкерів належить венесуельській державній нафтовій компанії PDVSA, додало джерело.

Неясно, чи вживатиме Вашингтон заходів щодо інших танкерів, що прямують до Венесуели.

Блокада США щодо венесуельської нафти, на яку накладено санкції, залишається в силі "в будь-якій точці світу", заявив у середу міністр оборони Піт Гегсет.

Нагадаємо, 7 січня американські військові взяли під контроль два танкери, включаючи судно Bella 1 під російським прапором, яке вони переслідували понад два тижні. Судна звинувачують у порушенні санкційної політики.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс описав танкер Bella 1 як фіктивний російський нафтовий танкер, який лише прикидався російським, щоб уникнути правосуддя.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що у відповідь на звернення РФ президент США Дональд Трамп розпорядився звільнити двох російських громадян, членів екіпажу танкера Bella 1.