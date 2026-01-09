Сибига приветствовал задержание США подсанкционного танкера "теневого флота" РФ

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что задержание США подсанкционного танкера "теневого флота" РФ демонстрирует силу и посылает правильный сигнал правонарушителям.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Х.

Сибига приветствовал "последовательные и решительные действия США.

"Мы приветствуем последовательные и решительные действия Соединенных Штатов против незаконных танкеров, включая сегодняшний захват судна Olina. Это судно было под санкциями как часть российского "теневого флота". Такие решительные шаги демонстрируют силу и посылают правильный сигнал правонарушителям", – написал министр.

США захватили танкер Olina в Карибском море, пятое такое судно за последние недели, на фоне усиления мер Вашингтона по ограничению экспорта венесуэльской нефти.

Напомним, 7 января американские военные взяли под контроль два танкера, включая судно Bella 1 под российским флагом, которое они преследовали более двух недель. Суда обвиняют в нарушении санкционной политики.

Вице-президент США Джей Ди Венс описал танкер Bella 1 как фиктивный российский нефтяной танкер, который только притворялся российским, чтобы избежать правосудия.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что в ответ на обращение РФ президент США Дональд Трамп распорядился освободить двух российских граждан, членов экипажа танкера Bella 1.