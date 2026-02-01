Стармер считает, что брат короля Чарльза должен дать показания по делу Эпштейна

Британский премьер Кир Стармер убежден, что брат британского короля Чарльза III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор должен дать показания перед Конгрессом США о своих связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

Заявление главы британского правительства приводит BBC, сообщает "Европейская правда".

Еще в ноябре демократы в Конгрессе попросили бывшего принца ответить на вопросы в рамках расследования по делу Эпштейна.

Тогда Стармер сказал, что приглашение – это вопрос, который Эндрю должен решить "лично".

Сейчас во время беседы с журналистами после возвращения из короткой поездки в Японию премьер-министр заявил: "Что касается дачи показаний, я всегда говорил, что любой, кто обладает информацией, должен быть готов поделиться ею в любой форме, в которой его об этом попросят".

"Невозможно сосредоточиться на жертвах, если вы не готовы к этому. Жертвы Эпштейна должны быть в приоритете", – подчеркнул Стармер.

По данным BBC, среди опубликованных 30 января документов по делу Эпштейна были фотографии с мужчиной, похожим на Эндрю. На них он стоит на коленях возле женщины, которая лежит на полу. Журналисты утверждают, что интерьер на фото совпадает с интерьером особняка Эпштейна в Нью-Йорке.

Напомним, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора лишили титула принца из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Также по просьбе короля британское правительство работает над лишением Маунтбеттена-Виндзора последнего почетного воинского звания.