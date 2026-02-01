У Чехії збирається масштабна акція на підтримку президента на тлі скандалу з главою МЗС

У неділю, 1 лютого, в чеській столиці Празі відбудеться акція на підтримку президента Петра Павела на тлі його скандалу з главою МЗС Петром Мацінкою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

Акцію на підтримку Павела проводить організація "Мільйон хвилин". Вона відбудеться о 15:00 мітинг на Староміській та Вацлавській площах.

Президент заздалегідь подякував за великий інтерес до демонстрації, яку будуть контролювати десятки поліцейських.

Спочатку акція мала відбутися лише на Староміській площі, але в суботу голова асоціації Мікулаш Мінарь оголосив, що через величезний інтерес організатори встановлять два великі екрани також у нижній частині Вацлавської площі.

"Ми готуємо стандартні заходи, як і для кожного оголошеного зібрання, на місці будуть десятки поліцейських", – сказав для iDNES.cz речник празької поліції Ян Данек.

Він додав, що поліцейські готуються і до варіанту, що прийде більше людей, ніж може вмістити обидва місця.

Як повідомлялося, у Чехії спалахнув скандал між президентом та міністром закордонних справ – через повідомлення Мацінки, в яких він намагається шантажувати Павела з приводу призначення скандального Філіпа Турека від партії "Автомобілісти за себе" міністром охорони навколишнього середовища.

У повідомленнях, які оприлюднив президент Чехії, глава МЗС погрожує йому наслідками, якщо він не перегляне своє рішення щодо Турека.

Павел своєю чергою відмовляється призначати Турека через те, що той раніше опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Після заяви Павела в опозиції пролунали заклики до відставки глави МЗС.

Докладніше читайте в матеріалі "Європейської правди": "Президент не дозволить себе шантажувати": як політична криза у Чехії вдарила по Україні.