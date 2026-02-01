В Чехии собирается масштабная акция в поддержку президента на фоне скандала с главой МИД

В воскресенье, 1 февраля, в чешской столице Праге состоится акция в поддержку президента Петра Павла на фоне его скандала с главой МИД Петром Мацинкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

Акцию в поддержку Павла проводит организация "Миллион минут". Она состоится в 15:00 митинг на Староместской и Вацлавской площадях.

Президент заранее поблагодарил за большой интерес к демонстрации, которую будут контролировать десятки полицейских.

Изначально акция должна была пройти только на Староместской площади, но в субботу глава ассоциации Микулаш Минарь объявил, что из-за огромного интереса организаторы установят два больших экрана также в нижней части Вацлавской площади.

"Мы готовим стандартные меры, как и для каждого объявленного собрания, на месте будут десятки полицейских", – сказал для iDNES.cz представитель пражской полиции Ян Данек.

Он добавил, что полицейские готовятся и к варианту, что придет больше людей, чем может вместить оба места.

Как сообщалось, в Чехии разгорелся скандал между президентом и министром иностранных дел – из-за сообщений Мацинки, в которых он пытается шантажировать Павла по поводу назначения скандального Филиппа Турека от партии "Автомобилисты за себя" министром охраны окружающей среды.

В сообщениях, обнародованных президентом Чехии, глава МИД угрожает ему последствиями, если он не пересмотрит свое решение в отношении Турека.

Павел, в свою очередь, отказывается назначать Турека из-за того, что тот ранее оказался под следствием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

После заявления Павла в оппозиции прозвучали призывы к отставке главы МИД.

Подробнее читайте в материале "Европейской правды": "Президент не позволит себя шантажировать": как политический кризис в Чехии ударил по Украине.