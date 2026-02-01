В Болгарии с 1 февраля завершился переходный период в изменении валюты, когда параллельно можно было рассчитываться болгарским левом и евро – с сегодняшнего дня расчеты происходят исключительно в евро.

Об этом сообщает болгарская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

С 1 февраля Болгария окончательно перешла на евро как валюту для расчетов – во время наличных операций оплата и выдача сдачи должна происходить уже исключительно в евро.

Люди, у которых еще остались наличные левы, могут обменять их на евро в коммерческих банках и отделениях "Болгарской почты" до 30 июня. После этой даты коммерческие банки могут установить определенный тариф за обмен, однако Болгарский национальный банк и дальше будет предлагать обмен наличных левов на евро бесплатно и без крайнего срока.

Торговые сети должны будут вывешивать цену на товары одновременно в евро и левах еще полгода – до 8 августа, "для прозрачности и предотвращения спекулятивных практик".

Хотя законом запретили продавцам товаров и услуг повышать цены в первые полгода введения евро, по этому поводу поступили уже сотни жалоб о возможных нарушениях.

Болгария вошла в еврозону с 1 января 2026 года – через 18 лет после вступления в ЕС. Январь был переходным периодом, когда лев и евро были в обращении параллельно.

Напомним, на фоне глубокого политического кризиса страну ожидают восьмые за последние 5 лет парламентские выборы.

Президент Румен Радев недавно также подал в отставку, после чего должность автоматически перешла к вице-президенту Илиане Йотовой.

