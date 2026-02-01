Укр Рус Eng

Сибіга закликав посилити тиск на РФ після удару по пологовому в Запоріжжі

Новини — Неділя, 1 лютого 2026, 16:14 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав світ посилювати тиск на Росію після удару РФ по пологовому будинку у Запоріжжі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X, додавши відео з місця подій. 

Сибіга розповів, що 1 лютого російські ударні БпЛА поцілили у пологовий будинок в Запоріжжі, внаслідок чого поранення отримали три жінки.

"Путін продовжує воювати з цивільними – всупереч мирним зусиллям. Лише сила може змусити його припинити агресію і терор. У тиску на Москву та підтримці України не має бути пауз", – закликав очільник МЗС. 

У Запорізькій ОВА називають вже більшу кількість постраждалих, уточнюючи, що з них двоє – жінки, які прийшли на прийом до лікарів. Через кілька годин після того внаслідок влучання у Запоріжжі ще одного російського БпЛА отримали поранення дві жінки та дитина. 

Минулого тижня Андрій Сибіга в  інтерв’ю "ЄвроПравді" запевнив, що покарання Росії та Путіна за війну не може бути предметом компромісу у переговорах.

