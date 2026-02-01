Сибіга закликав посилити тиск на РФ після удару по пологовому в Запоріжжі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав світ посилювати тиск на Росію після удару РФ по пологовому будинку у Запоріжжі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X, додавши відео з місця подій.

Сибіга розповів, що 1 лютого російські ударні БпЛА поцілили у пологовий будинок в Запоріжжі, внаслідок чого поранення отримали три жінки.

Russian drones struck a maternity ward in Zaporizhzhia, injuring three women. Putin continues his war against civilians contrary to peace efforts. Only strength can force him to end his aggression and terror. There must be no pauses in pressure on Moscow and support for Ukraine. pic.twitter.com/AP6EPOCKp4 – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 1, 2026

"Путін продовжує воювати з цивільними – всупереч мирним зусиллям. Лише сила може змусити його припинити агресію і терор. У тиску на Москву та підтримці України не має бути пауз", – закликав очільник МЗС.

У Запорізькій ОВА називають вже більшу кількість постраждалих, уточнюючи, що з них двоє – жінки, які прийшли на прийом до лікарів. Через кілька годин після того внаслідок влучання у Запоріжжі ще одного російського БпЛА отримали поранення дві жінки та дитина.

Минулого тижня Андрій Сибіга в інтерв’ю "ЄвроПравді" запевнив, що покарання Росії та Путіна за війну не може бути предметом компромісу у переговорах.