Сибига призвал усилить давление на РФ после удара по роддому в Запорожье

Новости — Воскресенье, 1 февраля 2026, 16:14 — Мария Емец

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал мир усиливать давление на Россию после удара РФ по роддому в Запорожье.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X, добавив видео с места событий.

Сибига рассказал, что 1 февраля российские ударные БПЛА попали в роддом в Запорожье, в результате чего ранения получили три женщины.

"Путин продолжает воевать с гражданскими – вопреки мирным усилиям. Только сила может заставить его прекратить агрессию и террор. В давлении на Москву и поддержке Украины не должно быть пауз", – призвал глава МИД.

В Запорожской ОГА называют уже большее количество пострадавших, уточняя, что из них двое – женщины, которые пришли на прием к врачам. Через несколько часов после того в результате удара еще одним российским БпЛА в Запорожье получили ранения две женщины и ребенок.

На прошлой неделе Андрей Сибига в интервью "ЕвроПравде" заверил, что наказание России и Путина за войну не может быть предметом компромисса в переговорах.

Сибига Война с РФ
