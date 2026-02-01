Сибига призвал усилить давление на РФ после удара по роддому в Запорожье
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал мир усиливать давление на Россию после удара РФ по роддому в Запорожье.
Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X, добавив видео с места событий.
Сибига рассказал, что 1 февраля российские ударные БПЛА попали в роддом в Запорожье, в результате чего ранения получили три женщины.
Russian drones struck a maternity ward in Zaporizhzhia, injuring three women. Putin continues his war against civilians contrary to peace efforts. Only strength can force him to end his aggression and terror. There must be no pauses in pressure on Moscow and support for Ukraine. pic.twitter.com/AP6EPOCKp4– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 1, 2026
"Путин продолжает воевать с гражданскими – вопреки мирным усилиям. Только сила может заставить его прекратить агрессию и террор. В давлении на Москву и поддержке Украины не должно быть пауз", – призвал глава МИД.
В Запорожской ОГА называют уже большее количество пострадавших, уточняя, что из них двое – женщины, которые пришли на прием к врачам. Через несколько часов после того в результате удара еще одним российским БпЛА в Запорожье получили ранения две женщины и ребенок.
На прошлой неделе Андрей Сибига в интервью "ЕвроПравде" заверил, что наказание России и Путина за войну не может быть предметом компромисса в переговорах.