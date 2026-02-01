Президент Чехії подякував громадянам, які виходять на вулиці на його підтримку

Президент Чехії Петр Павел подякував небайдужим громадянам, які виступили на його захист на тлі гострого конфлікту президента з однією з коаліційних партій.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Павел зазначив, що вважає однією з позитивних рис Чехії "силу і якість" громадянського суспільства, яке "спроможне чітко і ясно виступити за правильну справу у правильний час".

Jednou z velmi pozitivních předností naší země je síla a kvalita občanské společnosti, která se dokáže ve správnou chvíli jasně a srozumitelně postavit za správnou věc.



Velmi si vážím všech, kteří nezůstávají lhostejní k tomu, co se kolem nich děje, a cítí svůj díl odpovědnosti… – Petr Pavel (@prezidentpavel) February 1, 2026

"Хочу подякувати кожному, хто сьогодні приїхав до Праги з усіх куточків країни, щоб висловити свою думку та підтримку порядній Чеській Республіці... Я дуже ціную усіх, хто не залишається небайдужим до всього, що відбувається довкола них та відчуває відповідальність за нашу країну. Я ціную усіх, хто готовий долучити свій голос на захист порядності, правди, солідарності, взаємної поваги", – написав Петр Павел.

"Захист цих цінностей – це ані про наївність, ані застарілу "гавелівську ілюзію". Це життєздатна альтернатива позбавленому цінностей прагматизму", – підкреслив президент.

Заява Павела з’явилась ще до початку великого мітингу у центрі Праги, що заповнив дві площі та зібрав десятки тисяч людей.

Люди принесли плакати з гаслами на підтримку президента Павела та з критикою лідера коаліційної партії "Автомобілісти за себе" Петра Мацінки і почесного лідера політсили Філіпа Турека.

Нагадаємо, у Чехії спалахнув скандал через конфлікт між президентом та коаліційною партією "Автомобілісти за себе", яка наполегливо добивається призначення в уряд скандального Філіпа Турека.

Одним з останніх поворотів подій стало оприлюднення Павелом повідомлень лідера "Автомобілістів", глави МЗС Петра Мацінки, в яких він намагається шантажувати Павела і погрожує йому наслідками, якщо він не перегляне своє рішення щодо Турека.

Після заяви Павела в опозиції пролунали заклики до відставки глави МЗС.

"Заручником" цього конфлікту стало також питання передачі Україні літаків L-159 для використання як "мисливців на Шахеди".

