Президент Чехии поблагодарил граждан, которые выходят на улицы в его поддержку

Президент Чехии Петр Павел поблагодарил неравнодушных граждан, которые выступили в его защиту на фоне острого конфликта президента с одной из коалиционных партий.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Павел отметил, что считает одним из положительных качеств Чехии "силу и качество" гражданского общества, которое "способно четко и ясно выступить за правое дело в правильное время".

Jednou z velmi pozitivních předností naší země je síla a kvalita občanské společnosti, která se dokáže ve správnou chvíli jasně a srozumitelně postavit za správnou věc.



Velmi si vážím všech, kteří nezůstávají lhostejní k tomu, co se kolem nich děje, a cítí svůj díl odpovědnosti… – Petr Pavel (@prezidentpavel) February 1, 2026

"Хочу поблагодарить каждого, кто сегодня приехал в Прагу со всех уголков страны, чтобы выразить свое мнение и поддержку порядочной Чешской Республики... Я очень ценю всех, кто не остается неравнодушным ко всему, что происходит вокруг них и чувствует ответственность за нашу страну. Я ценю всех, кто готов приобщить свой голос в защиту порядочности, правды, солидарности, взаимного уважения", – написал Петр Павел.

"Защита этих ценностей – это ни о наивности, ни об устаревшей "гавеловской иллюзии". Это жизнеспособная альтернатива лишенному ценностей прагматизму", – подчеркнул президент.

Заявление Павела появилось еще до начала большого митинга в центре Праги, заполнившего две площади и собравшего десятки тысяч людей.

Люди принесли плакаты с лозунгами в поддержку президента Павела и с критикой лидера коалиционной партии "Автомобилисты за себя" Петра Мацинки и почетного лидера политсилы Филиппа Турека.

Напомним, в Чехии вспыхнул скандал из-за конфликта между президентом и коалиционной партией "Автомобилисты за себя", которая настойчиво добивается назначения в правительство скандального Филиппа Турека.

Одним из последних поворотов событий стало обнародование Павелом сообщений лидера "Автомобилистов", главы МИД Петра Мацинки, в которых он пытается шантажировать Павела и угрожает ему последствиями, если он не пересмотрит свое решение по поводу Турека.

После заявлений Павела в оппозиции прозвучали призывы к отставке главы МИДа.

"Заложником" этого конфликта стал также вопрос передачи Украине самолетов L-159 для использования в качестве "охотников на Шахеды".

