У центрі Праги – великий мітинг на підтримку президента у конфлікті з урядом

У центрі Праги проходить багатотисячний протест громадян, які хочуть висловити підтримку президенту Чехії Петру Павелу в умовах гострого конфлікту з однією з коаліційних партій.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Акцію у центрі Праги ініціювала громадська організація Milion chvilek. Паралельно вони оголосили збір мільйона підписів на підтримку президента з метою згодом скликати ще більшу акцію "у місці, де всі зможуть поміститися". Станом на неділю, їх зібрали близько 600 тисяч.

На акцію у центрі Праги вийшли десятки тисяч людей – Староміський та Вацлавський майдани заповнені протестувальниками. Організатори оцінюють чисельність учасників у 80-90 тисяч.

Люди принесли плакати з гаслами на підтримку президента Павела та з критикою лідера коаліційної партії "Автомобілісти за себе" Петра Мацінки та почесного лідера політсили Філіпа Турека.

На плакатах можна бачити гасла на зразок "Нас чекає війна з Туреком", "Мацінка, з погрозами йди до біса, а не в політику" тощо.

Очільник громадської організації Мікулаш Мінарж у зверненні до людей, що зібрались на площах, закликав "не дивитись мовчки на руйнування Чеської Республіки" та виходити на майдани у всіх містах 15 лютого.

Він нагадав про те, як змінювалася влада у сусідній Словаччині, коли до влади повернувся Роберт Фіцо. "Ми у Чехії не зробимо такої ж помилки. Ми вважаємо, що для цієї країни є надія", – заявив Мінарж.

Також він закликав вийти на акцію підтримки України 21 лютого, до четвертої річниці повномасштабної війни.

На майдані помітили низку топполітиків – колишнього очільника МВС, лідера партії "Мери й незалежні" Віта Ракушана, лідера Громадянської демократичної партії та ексміністра транспорту Мартіна Купку, лідера Піратської партії Зденека Гржиба.

Нагадаємо, у Чехії спалахнув скандал між президентом та міністром закордонних справ – через повідомлення Мацінки, в яких він намагається шантажувати Павела через небажання призначати до складу уряду скандального Філіпа Турека.

Турек раніше опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому.

У повідомленнях, які оприлюднив президент Чехії, глава МЗС погрожує йому наслідками, якщо він не перегляне своє рішення щодо Турека.

Після заяви Павела в опозиції пролунали заклики до відставки глави МЗС.

"Заручником" цього конфлікту стало також питання передачі Україні літаків L-159 для використання як "мисливців на Шахеди".

"Заручником" цього конфлікту стало також питання передачі Україні літаків L-159 для використання як "мисливців на Шахеди".




