СМИ: ЕС впервые предлагает санкции против нефти из РФ с ограничением для портов третьих стран

Европейский Союз предложил расширить санкции против России, включив в них порты в Грузии и Индонезии, которые обрабатывают российскую нефть.

Об этом говорится в публикации Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает агентство, это будет первый случай, когда ЕС нацелится на порты в третьих странах, предлагая санкции против РФ.

Согласно предложению, с которым ознакомилось Reuters, ЕС предлагает включить порты Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии в список санкций, запрещающий компаниям и лицам ЕС осуществлять операции с любым из них.

Эти меры являются частью 20-го пакета санкций ЕС за полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Пакет был совместно разработан Европейской службой внешних действий (EEAS) и Европейской комиссией и представлен странам ЕС в понедельник. Принятие нового пакета санкций требует единодушия стран-членов.

В пакет также добавили новые запреты на импорт металлов, таких как никелевые слитки, железная руда и концентраты, необработанная и обработанная медь, а также различные виды металлолома, включая алюминий. Он также запрещает импорт соли, аммиака, гальки, кремния и меха.

Кроме того, предложение впервые предусматривает использование инструмента против обхода санкций в отношении третьей страны. Новые ограничения запретят продажу в Кыргызстан металлорежущих станков и коммуникационных устройств для передачи голоса, изображений и данных, таких как модемы и маршрутизаторы.

ЕС также предложил добавить в свой санкционный список два киргизских банка – Keremet и OJSC Capital Bank of Central Asia – за предоставление услуг по криптоактивам России, а также банки в Лаосе и Таджикистане, одновременно исключив из него два китайских кредитных учреждения. В случае одобрения, указанные банки будут лишены возможности осуществлять операции с физическими лицами и компаниями ЕС.

В свою систему санкций, которая включает замораживание активов и запрет на поездки, EEAS предложила добавить 30 человек и 64 компании.

Среди них – "Башнефть", дочерняя компания российского нефтяного гиганта "Роснефть", а также восемь российских нефтеперерабатывающих заводов, среди которых два крупных завода, контролируемых "Роснефтью", – в гордах Туапсе и Сизран.

Предложение не включает "Роснефть" и "Лукойл", которые уже попали под санкции США.

Как сообщала "Европейская правда", обнародование Европейской комиссией содержания 20-го пакета санкций Евросоюза против России несколько задержалось из-за дискуссий вокруг предложения полного запрета предоставления морских услуг в портах ЕС всем судам, транспортирующим российскую нефть.

Известно, что Франция настаивала, чтобы 20-й пакет санкций ЕС против РФ был "особенно жестким" в отношении теневого флота.