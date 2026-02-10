У Румунії 1500 мерій оголосили попереджувальний страйк через заплановані реформи

Понад 1500 мерій у Румунії оголосили попереджувальний страйк у зв’язку із запланованими урядом реформами публічної адміністрації.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами News.ro.

Попереджувальний страйк оголосили на вівторок у 1582 місцевих радах з 10 до 12 години. Тоді ж має відбутися з’їзд представників органів місцевого самоврядування, де виступить зі своїми аргументами прем’єр Іліє Боложан.

У понеділок прем’єр сказав, що якщо органам місцевого самоврядування не вийде налагодити роботу з меншим персоналом та меншими витратами, ймовірно, постане питання про адміністративно-територіальну реорганізацію.

"Ми більше не можемо передавати великі суми місцевим органам влади. Румуни мають знати, яка ситуація: у Європі усі доходи, які збирає міська влада, – місцеві податки, податки з нерухомості – зазвичай покривають усі їхні видатки; у Румунії увесь місцевий дохід покриває лише чверть витрат. Тож це велика проблема. Ми є країною з найбільшими видатками з держбюджету до місцевих", – пояснює Боложан.

