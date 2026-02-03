В Німеччині завершився загальнонаціональний страйк, робота транспорту відновлена

У Німеччині завершився одноденний страйк працівників транспортних компаній, через що робота громадського транспорту була фактично зупинена.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Spiegel.

У ніч на вівторок акції протесту по всій країні завершилися, як повідомив представник Об’єднаної профспілки працівників послуг Verdi.

Робота громадського транспорту відновлена у звичайному режимі.

У понеділок у всіх федеральних землях Німеччини автобуси, трамваї та метро часто залишалися в депо через загальнонаціональний страйк. У містах курсували трамваї, але ці рейси проводили лише для того, щоб не допустити обмерзання ліній електропередачі.

Як повідомлялося, страйк 2 лютого фактично паралізував роботу громадського транспорту по всій Німеччині.

Профспілка, яка організувала протест, наполягає на покращенні умов праці в місцевому громадському транспорті, таких як скорочення робочого часу, довші перерви та краща оплата нічних та вихідних змін.

Нагадаємо, 21 січня іспанська профспілка машиністів залізничного транспорту Semaf оголосила страйк, вимагаючи гарантій безпеки та надійності мережі після двох великих аварій, внаслідок яких загинули багато людей, у тому числі три машиністи.