Залізничники Іспанії скасували загальнонаціональний страйк

Основні профспілки залізничників Іспанії скасували триденний загальнонаціональний страйк, який розпочався в понеділок, 9 лютого, після того, як влада погодилася збільшити інвестиції та посилити кадрове забезпечення після низки гучних залізничних аварій.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У своїй заяві профспілка машиністів поїздів SEMAF повідомила, що домоглася виконання всіх своїх вимог завдяки угоді, яка враховує щоденні проблеми безпеки, підняті машиністами всіх залізничних компаній, включаючи заходи щодо інвестицій в інфраструктуру, робочі групи та процедури безпеки.

Профспілка зазначила, що Міністерство транспорту, залізничний оператор Adif і державна залізнична компанія Renfe зобов'язалися вжити заходів, спрямованих на істотне поліпшення управління безпекою, а також встановити чіткі обмеження і відповідальність та посилити кадрове забезпечення.

Профспілки CCOO і UGT, найбільші в країні, також повідомили своїм членам у залізничному секторі, що страйк скасовано, при цьому CCOO попередила, що буде ретельно стежити за належним впровадженням узгоджених заходів.

В Іспанії поїзди перевозять в середньому близько 1,4 мільйона пасажирів на день, здійснюючи приблизно 5000 рейсів. За даними інфраструктурного оператора Adif, країна має понад 3000 кілометрів високошвидкісних залізниць, що робить її другою за величиною мережею у світі.

Високошвидкісні поїзди зазнали серйозного впливу після аварії 18 січня в Андалусії. Їхня швидкість була знижена, що збільшило час у дорозі. Поїзди змушені рухатися повільніше, коли машиністи повідомляють про проблеми з безпекою залізниці, які необхідно перевірити.

Залізнична криза також посилила політичний тиск на уряд прем'єр-міністра Педро Санчеса.

Нагадаємо,18 січня в іспанському Адамусі поїзд Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида, зійшов з рейок і зіткнувся з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку.

Жертвами аварії стали 45 людей.

Розслідування показало, що причиною катастрофи могли стати тріщини у рейках.