В Румынии 1500 мэрий объявили предупредительную забастовку из-за запланированных реформ

Более 1500 мэрий в Румынии объявили предупредительную забастовку в связи с запланированными правительством реформами публичной администрации.

Об этом сообщает "Европейская правда" по материалам News.ro.

Предупредительную забастовку объявили на вторник в 1582 местных советах с 10 до 12 часов. Тогда же должен состояться съезд представителей органов местного самоуправления, где выступит со своими аргументами премьер Илие Боложан.

В понедельник премьер сказал, что если органам местного самоуправления не удастся наладить работу с меньшим персоналом и меньшими расходами, вероятно, встанет вопрос об административно-территориальной реорганизации.

"Мы больше не можем передавать большие суммы местным органам власти. Румыны должны знать, какова ситуация: в Европе все доходы, которые собирают городские власти, – местные налоги, налоги на недвижимость – обычно покрывают все их расходы; в Румынии весь местный доход покрывает лишь четверть расходов. Поэтому это большая проблема. Мы являемся страной с наибольшими расходами из госбюджета на местные нужды", – объясняет Боложан.

