Тихановська остаточно перебралась з Вільнюса до Варшави

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська минулого тижня почала працювати у Варшаві, де найближчим часом планується відкрити її офіс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

В оточенні політикині запевнили, що команда Тихановської продовжить роботу і в Литві.

"Ми розширюємо свою діяльність у Варшаві і сподіваємося, що наша присутність тут посилить співпрацю з польськими та міжнародними союзниками, а також з білоруською громадою в Польщі. Польща наразі є домом для найбільшої білоруської діаспори у вигнанні", – йдеться в заяві Тихановської.

Переїхати до Польщі планують члени команди, які володіють польською мовою і добре розуміють місцевий контекст, в тому числі радники Франак Вячорка і Александр Добровольський.

Наразі проходять зустрічі з представниками білоруської громади, а також готуються фізичні приміщення офісу до початку роботи.

Після відкриття офісу у Варшаві офіс у Вільнюсі продовжить свою діяльність, зберігши реєстрацію та дипломатичну акредитацію.

"Я також буду намагатися часто бувати в Литві і хотіла б, щоб Вільнюс залишався центром наших дипломатичних операцій, а також одним із центрів білоруських демократичних сил і громадянського суспільства. Тому більша частина моєї команди, включаючи міжнародний відділ, продовжить працювати в Литві", – заявила Тихановська.

Офіс у Литві очолить помічник Тихановської Денис Кучинський, у Вільнюсі також залишаться радник лідерки опозиції Анатолій Лебедько і представник Об'єднаного перехідного кабінету із соціальної політики Ольга Зазулинська.

7 жовтня минулого року стало відомо, що Литва знижує рівень фізичної охорони Тихановської, яка проживала у Вільнюсі разом із родиною. Охорону було передано від Державної служби охорони керівництва до Бюро кримінальної поліції. Офіційною причиною стала переоцінка рівня загрози.

Тоді ж вперше ЗМІ повідомили про плани Тихановської перебратися до Варшави.

У січні в офісі Тихановської підтвердили, що частина її команди переїжджає з Литви до Польщі.