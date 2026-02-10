Тихановская окончательно перебралась из Вильнюса в Варшаву

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на прошлой неделе начала работать в Варшаве, где в ближайшее время планируется открыть ее офис.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В окружении политика заверили, что команда Тихановской продолжит работу и в Литве.

"Мы расширяем свою деятельность в Варшаве и надеемся, что наше присутствие здесь усилит сотрудничество с польскими и международными союзниками, а также с белорусской общиной в Польше. Польша сейчас является домом для крупнейшей белорусской диаспоры в изгнании", – говорится в заявлении Тихановской.

Переехать в Польшу планируют члены команды, которые владеют польским языком и хорошо понимают местный контекст, в том числе советники Франак Вячорка и Александр Добровольский.

В настоящее время проходят встречи с представителями белорусской общины, а также готовятся физические помещения офиса к началу работы.

После открытия офиса в Варшаве офис в Вильнюсе продолжит свою деятельность, сохранив регистрацию и дипломатическую аккредитацию.

"Я также буду стараться часто бывать в Литве и хотела бы, чтобы Вильнюс оставался центром наших дипломатических операций, а также одним из центров белорусских демократических сил и гражданского общества. Поэтому большая часть моей команды, включая международный отдел, продолжит работать в Литве", – заявила Тихановская.

Офис в Литве возглавит помощник Тихановской Денис Кучинский, в Вильнюсе также останутся советник лидера оппозиции Анатолий Лебедько и представитель Объединенного переходного кабинета по социальной политике Ольга Зазулинская.

7 октября прошлого года стало известно, что Литва снижает уровень физической охраны Тихановской, которая проживала в Вильнюсе вместе с семьей. Охрана была передана от Государственной службы охраны руководства в Бюро криминальной полиции. Официальной причиной стала переоценка уровня угрозы.

Тогда же впервые СМИ сообщили о планах Тихановской переехать в Варшаву.

В январе в офисе Тихановской подтвердили, что часть ее команды переезжает из Литвы в Польшу.