В Польше раскрыли больше деталей о сотруднике Минобороны, обвиненном в шпионаже
Задержанный по обвинению в шпионаже сотрудник Министерства обороны Польши имел доступ ко многим важным данным, в том числе к засекреченной информации.
Как сообщает PAP, об этом в интервью рассказал глава военной контрразведки, бригадный генерал Ярослав Стружик.
По его словам, задержанный сотрудник работал в Минобороны Польши с начала 90-х годов.
"Этот сотрудник работал в важнейших департаментах, занимающихся стратегией, оборонным планированием, международной безопасностью", – отметил Стружик.
Также за годы своей карьеры он работал "в одном из важнейших" директоратов Генштаба.
За это время сотрудник имел многочисленные командировки и встречался с тысячами людей, в том числе топ-чиновниками.
Ярослав Стружик отметил, что задержанный обладал глубокими знаниями процессов, происходящих в Минобороны, и имел доступ к засекреченным документам. Последний раз контрразведка проверяла его в 2021 году.
На вопрос о том, как долго мужчина мог заниматься шпионажем, Стружик ответил, что это выясняется в рамках расследования. Также выясняется, какие материалы он мог передать в чужие руки и что сделать, чтобы уменьшить ценность этой информации для иностранной разведки.
Глава контрразведки отметил, что арест такого "ценного" шпиона является однозначным успехом и призвал не преуменьшать значение этого сотрудника.
Также Ярослав Стружик назвал "типичной дезинформацией" заявления РФ о якобы причастности Польши к покушению на генерала в Москве.
Напомним, задержание сотрудника Минобороны Польши по подозрению в шпионаже произошло в начале февраля в стенах ведомства. По решению суда его арестовали на три месяца.