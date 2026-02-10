Нидерланды арестовали 15 человек за призывы к терроризму в TikTok

В Нидерландах арестовали 15 человек по обвинению в подстрекательстве к террористическим актам на платформе TikTok.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте прокуратуры Нидерландов.

Операция по выявлению подозреваемых продолжалась с августа 2025 года. Тогда полиция Гааги обнаружила аккаунт в TikTok, который занимался распространением пропаганды террористической организации "Исламское государство" с нидерландскими субтитрами.

Публикации содержали призывы присоединиться к борьбе и прославляли мученичество. Некоторые из видео просмотрели более 100 тысяч раз. За публикациями учетной записи следили другие аккаунты, которые различными способами участвовали в редактировании и распространении пропаганды "Исламского государства".

Администраторов этого аккаунта задержали в разных местах по всей территории Нидерландов. Их подозревают в подстрекательстве к совершению террористического преступления, распространении пропаганды "Исламского государства" и участии в террористической организации. Четверо подозреваемых являются несовершеннолетними.

Среди задержанных – в основном граждане Сирии, а также трое нидерландцев.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что платформе TikTok грозит штраф за нарушение цифрового законодательства ЕС. Расследование Еврокомиссии предварительно пришло к выводу, что ряд особенностей дизайна приложения TikTok способствуют возникновению зависимости и таким образом составляют нарушение цифрового законодательства ЕС.

Также в ЕС призвали Еврокомиссию проверить TikTok на фоне подозрения в цензуре контента об Эпштейне.

В последнее время в ряде стран обсуждают запрет на пользование соцсетями до 15-16-летнего возраста.