Лідерка британських консерваторів відпрацювала зміну в "Макдональдсі"

Лідерка Консервативної партії Великої Британії Кемі Баденох попрацювала на кухні ресторану швидкого харчування McDonald’s.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Irish News.

Лідерка британської опозиції повернулася на кухню McDonald's через 30 років після того, як працювала в цьому ресторані швидкого харчування в підлітковому віці.

Баденох приготувала ковбасний МакМафін та картопляні оладки. Один з працівників закладу зробив зауваження, що вона занадто повільна.

Фото: PA / Stefan Rousseau

Під час роботи на кухні на північному заході Лондона посадовиці вручили персоналізований бейдж із титулом лідерки опозиції.

"Минуло 30 років з мого останнього візиту до McDonald's, але в мене багато гарних спогадів", – прокоментувала Баденох.

Останніми днями вона неодноразово закликала прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера піти у відставку. Ці заклики підтримав навіть лідер Лейбористської партії в Шотландії.

Прем’єрство Стармера опинилося під загрозою на тлі скандалу навколо експосла у США Пітера Мендельсона, який мав зв'язки з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, засудженим у США.

Скандал спричинила публікація Мін’юстом США файлів Епштейна, з яких випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Пітер Мендельсон, судячи з усього, надіслав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії. Окреме обурення спричинив той факт, що прем’єр призначив Мендельсона на посаду вже після того, як розкрилися його зв’язки зі злочинцем.

У вівторок, 10 лютого, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відкинув заклики до своєї відставки, заявивши, що він не готовий відмовлятися від посади.