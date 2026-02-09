Лідер лейбористів Шотландії закликав Стармера піти у відставку

Лідер Лейбористської партії Шотландії Анас Сарвар вважає, що британський прем’єр-міністр Кір Стармер повинен піти у відставку на тлі скандалу, що виник через розкриття зв’язків експосла Великої Британії в США Пітера Мендельсона із засудженим за сексуальні злочини американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Про це він заявив у понеділок, 9 лютого, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Сарвар став найвищим політиком з Лейбористської партії, який публічно виступив проти керівництва Стармера на тлі скандалу. Він закликав прем’єра Великої Британії піти у відставку, аргументувавши це тим, що стало занадто багато випадків, коли керівництво "ухвалює неправильні рішення".

"Було занадто багато випадків, коли ухвалювалися неправильні рішення, було занадто багато помилок, і це відволікає від важливої роботи уряду", – сказав Сарвар.

Також він заявив, що Мендельсон зрадив Британію та партію, членом якої колись був.

Зазначимо, цього ж дня речник прем’єр-міністра Великої Британії спростував чутки про відставку глави уряду, які посилилися після того, як з посади пішов його глава апарату Морган Максвіні, а також його директор з комунікацій в уряді Тім Аллан.

Останніми днями прем’єрство Стармера опинилося під загрозою на тлі скандалу навколо експосла у США Пітера Мендельсона, який мав зв'язки з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, засудженим у США.

Скандал спричинила публікація Мін’юстом США файлів Епштейна, з яких випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Пітер Мендельсон, судячи з усього, надіслав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Раніше Стармер перепросив за призначення Мендельсона послом у США попри те, що були відомі його зв'язки з Епштейном.