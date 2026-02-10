Лидер британских консерваторов отработала смену в McDonald's

Лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденох поработала на кухне ресторана быстрого питания McDonald's.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Irish News.

Лидер британской оппозиции вернулась на кухню McDonald's через 30 лет после того, как работала в этом ресторане быстрого питания в подростковом возрасте.

Баденох приготовила колбасный МакМаффин и картофельные оладьи. Один из работников заведения сделал замечание, что она слишком медленная.

Фото: PA / Stefan Rousseau

Фото: PA / Stefan Rousseau

Во время работы на кухне на северо-западе Лондона чиновнице вручили персонализированный бейдж с титулом лидера оппозиции.

"Прошло 30 лет с моего последнего визита в McDonald's, но у меня много хороших воспоминаний", – прокомментировала Баденох.

В последние дни она неоднократно призывала премьер-министра Британии Кира Стармера уйти в отставку. Эти призывы поддержал даже лидер Лейбористской партии в Шотландии.

Премьерство Стармера оказалось под угрозой на фоне скандала вокруг экс-посла в США Питера Мендельсона, который имел связи с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, осужденным в США.

Скандал вызвала публикация Минюстом США файлов Эпштейна, из которых следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Питер Мендельсон, судя по всему, прислал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Великобритании. Отдельное возмущение вызвал тот факт, что премьер назначил Мендельсона на должность уже после того, как раскрылись его связи с преступником.

Во вторник, 10 февраля, премьер-министр Великобритании Кир Стармер отверг призывы к своей отставке, заявив, что он не готов отказываться от должности.