США ожидают новые объявления о закупке американского оружия для Украины 12 февраля

Во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе в четверг, 12 февраля, Соединенные Штаты ожидают, что государства-члены альянса сделают объявления о новых закупках американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", сообщил посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уиттакер во время общения с журналистами 10 февраля.



12 февраля ожидаются новые объявления о финансировании инициативы PURL – закупки американского оружия средствами европейских (и других) государств-членов и партнеров НАТО.



"Примерно через шесть месяцев с момента запуска инициативы союзники обязались закупить американское оружие на сумму более 4,5 млрд долларов для удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя. Мы ожидаем новых объявлений во время министерской встречи", – заявил Уиттакер.



Он сообщил, что "сейчас 21 союзник по НАТО и два партнера публично заявили о своей поддержке".



"Через PURL союзники берут на себя финансовую ответственность за долгосрочную помощь Европы Украине в сфере безопасности", – напомнил посол США в НАТО.



Как сообщала "Европейская правда", Уиттакер также назвал три страны, купившие Украине больше всего американского оружия в рамках PURL.



Напомним, генсек НАТО Марк Рютте во время визита в Украину пообещал, что найдет более $15 млрд на закупку оружия для ВСУ в рамках PURL.



Также Рютте сообщил, что 90% ракет для украинской ПВО, которые она использует сейчас, поступило через программу PURL.



Сбои в поставках ракет для ПВО являются болезненным вопросом для Киева, в частности, Зеленский резко раскритиковал Европу в Давосе из-за проблем на этом направлении.