Міністр торгівлі США спробував відхреститися від зв'язків з Епштейном

У вівторок, 10 лютого, міністр торгівлі США Говард Лутнік спробував дистанціюватися від справи засудженого за сексуальні злочини американського фінансиста Джеффрі Епштейна.

Про це він сказав під час слухання в Сенаті, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Лутнік стверджує, що він "майже не мав нічого спільного" із засудженим сексуальним злочинцем, на тлі закликів до його відставки через нові розкриття про зв'язки між ними.

Зауважимо, після того, як Міністерство юстиції США опублікувало мільйони нових файлів, пов'язаних з Епштейном, стало відомо про електронні листи, які свідчать про те, що Лутнік, очевидно, відвідував приватний острів Епштейна для обіду через кілька років після того, як він заявив, що розірвав з ним стосунки.

Сам Лутнік під час слухання стверджував, що вони обмінялися лише близько 10 електронними листами, а обід з Епштейном відбувся лише тому, що Лутнік перебував на яхті поблизу його острова, і додав, що його сім'я була присутня.

"Я не мав з ним жодних стосунків. Я майже не мав нічого спільного з цією людиною", – додав американський міністр.

Опубліковані на початку 2026 року файли Епштейна спричинили політичні землетруси у багатьох країнах. Зокрема, Норвегія – одна з країн, де публікація спричинила найбільший скандал.

Серйозні іміджеві проблеми виникли у кронпринцеси Метте-Маріт, а також експрем’єра країни Турбйорна Ягланда.

Також файли шкодять репутації прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера: у новому масиві розсекречених документів з’явилися численні електронні листи та світлини, що свідчать про тривалі та тісні контакти експосла Британії в США Пітера Мендельсона із фінансистом.

