Министр торговли США попытался откреститься от связей с Эпштейном

Во вторник, 10 февраля, министр торговли США Говард Лутник попытался дистанцироваться от дела осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Об этом он сказал во время слушания в Сенате, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Лутник утверждает, что он "почти не имел ничего общего" с осужденным сексуальным преступником, на фоне призывов к его отставке из-за новых разоблачений о связях между ними.

Заметим, после того как Министерство юстиции США опубликовало миллионы новых файлов, связанных с Эпштейном, стало известно об электронных письмах, свидетельствующих о том, что Лутник, очевидно, посещал частный остров Эпштейна для обеда через несколько лет после того, как он заявил, что разорвал с ним отношения.

Сам Лутник на слушаниях утверждал, что они обменялись лишь около 10 электронными письмами, а обед с Эпштейном состоялся лишь потому, что Лутник находился на яхте вблизи его острова, и добавил, что его семья присутствовала.

"Я не имел с ним никаких отношений. Я почти не имел ничего общего с этим человеком", – добавил американский министр.

Опубликованные в начале 2026 года файлы Эпштейна вызвали политические землетрясения во многих странах. В частности, Норвегия – одна из стран, где публикация вызвала наибольший скандал.

Серьезные имиджевые проблемы возникли у кронпринцессы Метте-Марит, а также экс-премьера страны Турбьерна Ягланда.

Также файлы вредят репутации премьер-министра Великобритании Кира Стармера: в новом массиве рассекреченных документов появились многочисленные электронные письма и фотографии, свидетельствующие о длительных и тесных контактах экс-посла Британии в США Питера Мендельсона с финансистом.

