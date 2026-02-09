У США закликають міністра торгівлі, який з'явився у файлах Епштейна, подати у відставку

Міністра торгівлі США Говарда Лутніка закликають подати у відставку після того, як він з'явився в нещодавній партії файлів, пов'язаних із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Лутнік намагався применшити їхні стосунки, заявивши в подкасті минулого року, що у 2005 році пообіцяв ніколи більше не перебувати в одній кімнаті з Епштейном.

Однак документи, нещодавно оприлюднені Міністерством юстиції США, свідчать, що він продовжував спілкуватися з Епштейном, зокрема планував відвідати його острів кілька років по тому.

Відтак сенатор-демократ Адам Шифф у своїй заяві звинуватив Лутніка в тому, що той "збрехав" про рівень своїх зв’язків з Епштейном.

"Брехня Лутніка про його ділові стосунки із засудженим за сексуальні злочини проти дітей викликає серйозні сумніви щодо його суджень та етики. Лутнік не має права бути нашим міністром торгівлі, і він повинен негайно піти у відставку", – заявив він.

Водночас речник американського міністра стверджував, що Лутнік "мав обмежені стосунки з Епштейном у присутності своєї дружини й ніколи не був звинувачений у правопорушеннях".

Голова комітету з нагляду Палати представників, республіканець Джеймс Комер, який очолює розслідування щодо Епштейна і вже викликав до суду кількох його партнерів, не виключив, що викличе до суду і Лутніка. Але він сказав, що зараз пріоритетом є невиконані виклики до суду, видані комітетом.

"Ми зацікавлені в розмові з будь-ким, хто може мати інформацію, яка допоможе нам добитися справедливості", – сказав він.

А конгресмен-республіканець Томас Массі сказав, що Лутнік повинен "спростити життя президенту, чесно кажучи, і просто піти у відставку".

Варто зазначити, що нові оприлюднені файли Епштейна сколихнули політиків не однієї країни. Зокрема у Британії прем’єрство Кіра Стармера опинилося під загрозою на тлі скандалу навколо експосла у США Пітера Мендельсона, який мав зв'язки з Епштейном.

А Норвегія – одна з країн, де публікація мільйонів сторінок справи Епштейна спричинила найбільший скандал. Серйозні іміджеві проблеми виникли у кронпринцеси Метте-Маріт.

Також норвезькі правоохоронці розпочали розслідування щодо двох дипломатів у межах справи про ймовірну корупцію, пов’язану зі зв’язками з Епштейном.