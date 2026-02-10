Страны НАТО готовы финансировать американское оружие для ВСУ, несмотря на проблемы с Гренландией

Программа PURL, позволяющая Украине закупать оружие в США за счет европейских доноров, продолжит наполняться, несмотря на недавний кризис в европейско-американских отношениях.

Об этом рассказала в беседе с журналистами в Брюсселе посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Представительница Украины, отвечая на вопрос ЕП, признала, что в разгар кризиса были опасения относительно возможного влияния на поставки оружия, из-за чего достижение необходимых Украине результатов было под угрозой. "Действительно, учитывая градус трансатлантической напряженности, существовали определенные опасения, что на фоне Гренландии и частично переговорного процесса будет сложно получить тот результат, который нам нужен с точки зрения военных потребностей", – заявила она.

Впрочем, по словам Гетьманчук, сейчас нет признаков того, что эта проблема повлияет на финансирование следующих закупок.

"На самом деле, ни разу не приходилось слышать, чтобы представители какой-то страны сказали "мы не дадим средств, потому что нам не нравится позиция США по Гренландии", или что-то вроде "у вас завтра будет перемирие, поэтому необходимость предоставить средства или вооружение уже не такая острая", – пояснила она.

Гетьманчук подчеркнула, что вместо этого проблемой и "самым большим препятствием" для финансирования является неравномерное распределение финансового бремени между союзниками.

"Есть страны, которые уже несколько раз делали взносы, причем серьезные, и есть те, которые еще не сделали ни одного взноса", – добавила она.

Напомним, во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе в четверг, 12 февраля, Соединенные Штаты ожидают, что государства-члены альянса сделают объявление о новых закупках американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

Как сообщала "Европейская правда", посол США Мэтью Уитакер также назвал три страны, которые купили Украине больше всего американского оружия в рамках PURL.