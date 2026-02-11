Посол при НАТО назвала 6 стран, которые больше всего помогли Украине в закупке оружия в США

Глава дипмиссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук перечислила государства, оказавшие Украине наибольшую помощь в закупке критически необходимого американского оружия, включая ПВО, которое осуществляется по механизму PURL.

Об этом она заявила на встрече с журналистами в Брюсселе накануне министерского заседания НАТО, куда приглашена также Украина.

Посол подтвердила, что распределение помощи Украине между государствами-членами НАТО является неравномерным, и есть несколько государств-лидеров, закрывающих непропорционально большую долю расходов.

"Лидер по взносам в PURL – это Норвегия. Донор номер два – Нидерланды, номер три – Германия. Есть еще три страны, которые очень близко – это Канада, Швеция и Дания", – рассказала она.

По словам Гетьманчук, эти государства-лидеры ставят вопрос о справедливом распределении средств, и это является проблемой в финансировании программы. Впрочем, они готовы и в дальнейшем поддерживать Украину.

"Эти топ-6 – это фактически костяк финансирования PURL. Есть и другие, которые также сделали заметные взносы. Все эти страны прекрасно понимают: не поддерживая PURL, они накажут исключительно Украину – украинцев в тылу, которые сидят в экстремально холодных температурах под ужасными обстрелами, а также украинских военных, которым надо сдерживать фронт", – пояснила дипломат.

Как сообщалось, государства НАТО несмотря на проблемы с Гренландией готовы финансировать закупку американского оружия для ВСУ.

В то же время уже на этой неделе к закупке американского оружия для ВСУ должны присоединиться новые страны.

Также известно, что в НАТО полностью пересмотрели свою роль в помощи Украине, и сейчас 80% оружия в ВСУ идет через Альянс.