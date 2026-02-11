Гетьманчук: до закупівлі американської зброї для ЗСУ мають доєднатися нові країни

Посол України при НАТО Альона Гетьманчук стверджує, що коло держав, які фінансують закупівлю в США зброї для України за програмою PURL, має розширитися.

Про це вона заявила на зустрічі з журналістами у Брюсселі напередодні міністерського засідання Альянсу, куди запрошена також Україна.

За словами посла, той факт, що не всі члени НАТО долучаються до фінансування PURL, вже стає проблемою. Утім, українським дипломатам вдалося зменшити кількості держав, що ігнорують ініціативу.

"Були країни, які ще до грудня категорично казали, що PURL і вони – це щось несумісне. Не буду їх називати, але згодом їхня позиція змінювалась", – заявила Гетьманчук, відмовившись уточнити, про кого йдеться.

Раніше ЄП повідомляла, що два економічних лідера Європи – Франція ті Італія – відмовлялися підтримувати проєкт. Наразі немає офіційних даних про те, чи змінилася також їхня думка, хоча щодо Франції лунали повідомлення джерел про можливість перегляду позиції. Досі в PURL брали участь 25 країн: 23 країни-члени і це 2 країни-партнера, Нова Зеландія та Австралія.

Гетьманчук також заявила, що Україна ставить задачу, щоби на кожній міністерській зустрічі Ради України-НАТО або зустрічі у форматі "Рамштайн" "хоча б одна-дві нові країни приєднувались до ініціативи". Найближче таке засідання відбудеться 12 лютого за участі міністра оборони України Михайла Федорова.

Посол натякнула, що можливе розширення фінансування PURLз-поза меж НАТО. "Дуже важливо, щоб цей розподіл тягаря відбувався не лише між країнами-членами, але між країнами-партнерами НАТО. Тому ми апелювали до тих країн-партнерів, у яких є кошти і які на одній сторінці з Альянсом з точки зору розуміння підтримки України", – заявила вона.

Альона Гетьманчук також прокоментувала що саме змінює позицію держав-скептиків. "Думаю, причина у тому, що ми надали їм аргументи, чому PURL – це передусім пріоритет з точки зору оборонних потреб для України, а не, скажімо, для Адміністрації США. Ми дійсно довели, і президент особисто для цього зробив дуже багато, що це дуже важливо саме для України", – заявила вона.

