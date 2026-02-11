Гетьманчук: к закупке американского оружия для ВСУ должны присоединиться новые страны

Посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук утверждает, что круг государств, которые финансируют закупку в США оружия для Украины по программе PURL, должен расшириться.

Об этом она заявила на встрече с журналистами в Брюсселе накануне министерского заседания Альянса, куда приглашена также Украина.

По словам посла, тот факт, что не все члены НАТО приобщаются к финансированию PURL, уже становится проблемой. Впрочем, украинским дипломатам удалось уменьшить количество государств, игнорирующих инициативу.

"Были страны, которые еще до декабря категорически говорили, что PURL и они – это что-то несовместимое. Не буду их называть, но впоследствии их позиция менялась", – заявила Гетьманчук, отказавшись уточнить, о ком идет речь.

Ранее ЕП сообщала, что два экономических лидера Европы – Франция и Италия – отказывались поддерживать проект. Пока нет официальных данных о том, изменилось ли также их мнение, хотя в отношении Франции звучали сообщения источников о возможности пересмотра позиции. До сих пор в PURL участвовали 25 стран: 23 страны-члена и это 2 страны-партнера, Новая Зеландия и Австралия.

Гетьманчук также заявила, что Украина ставит задачу, чтобы на каждой министерской встрече Совета Украина-НАТО или встречи в формате "Рамштайн" "хотя бы одна-две новые страны присоединялись к инициативе". Ближайшее такое заседание состоится 12 февраля при участии министра обороны Украины Михаила Федорова.

Посол намекнула, что возможно расширение финансирования PURLз-за пределов НАТО. "Очень важно, чтобы это распределение бремени происходило не только между странами-членами, но между странами-партнерами НАТО. Поэтому мы апеллировали к тем странам-партнерам, у которых есть средства и которые на одной странице с Альянсом с точки зрения понимания поддержки Украины", – заявила она.

Алена Гетьманчук также прокомментировала что именно меняет позицию государств-скептиков. "Думаю, причина в том, что мы предоставили им аргументы, почему PURL – это прежде всего приоритет с точки зрения оборонных потребностей для Украины, а не, скажем, для Администрации США. Мы действительно доказали, и президент лично для этого сделал очень много, что это очень важно именно для Украины", – заявила она.

Ранее посол при НАТО назвала 6 стран, которые больше всего помогли Украине в закупке оружия в США.

Известно, что государства НАТО несмотря на проблемы с Гренландией готовы финансировать закупку американского оружия для ВСУ.

Также известно, что в НАТО полностью пересмотрели свою роль в помощи Украине, и сейчас 80% оружия в ВСУ идет через Альянс.