Трамп порадив лідеру Ірану "хвилюватися" перед переговорами зі США

Президент США Дональд Трамп заявив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї має бути "стурбований" можливістю американських військових ударів в разі відсутності домовленостей між країнами.

Про це, як пише "Європейська правда", Трамп сказав в інтерв’ю NBC News.

Заяви американського лідера пролунали напередодні запланованих переговорів США та Ірану, які мають відбутися у п’ятницю, 6 лютого.

Трамп неодноразово погрожував Тегерану масштабною військовою відповіддю, якщо не вдасться досягти угоди про ядерну програму країни.

"Я б сказав, що він має бути дуже стурбований. Як ви знаєте, вони ведуть з нами переговори", – заявив президент США про верховного лідера Ірану.

США та Іран домовилися про зустріч у п'ятницю в Стамбулі за участю інших країн Близького Сходу у ролі спостерігачів.

Однак у вівторок іранська сторона заявила, що хоче перенести переговори до Оману і провести їх у двосторонньому форматі, щоб вони були зосереджені виключно на ядерних питаннях, а не на інших темах, таких як ракети, які є пріоритетними для США та країн регіону.

Поки невідомо, чи США погодилися на чергову зміну місця переговорів.

Нагадаємо, 28 січня президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення ядерної угоди, погрожуючи масштабним ударом.

Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп попросив свою команду підготувати варіанти швидких і рішучих атак проти Ірану, які не спричинять ризику тривалої війни на Близькому Сході.