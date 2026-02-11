Трамп может направить второй авианосец для удара по Ирану, если переговоры провалятся
Президент США Дональд Трамп заявил, что может отдать приказ об отправке второй авианосной ударной группы на Ближний Восток для подготовки к военным действиям, если переговоры с Ираном провалятся.
Об этом американский президент рассказал в интервью Axios, сообщает "Европейская правда".
США и Иран провели переговоры в минувшую пятницу в Омане, но Трамп одновременно начал массивное военное наращивание в Персидском заливе.
"Либо мы заключим соглашение, либо нам придется принять очень жесткие меры, как в прошлый раз", – сказал Трамп Axios.
Он ожидает, что второй раунд переговоров между США и Ираном состоится на следующей неделе.
"У нас есть армада, которая направляется туда, и еще одна может отправиться", – сказал Трамп, добавив, что он "думает" об отправке еще одной авианосной ударной группы.
Официальный представитель США подтвердил, что велись переговоры об отправке в регион второй авианосной ударной группы.
В то же время американский президент выразил оптимизм по поводу дипломатического пути, заявив, что Иран "очень хочет заключить соглашение" и подходит к переговорам гораздо серьезнее, чем во время предыдущих переговоров, из-за военной угрозы.
"В прошлый раз они не поверили, что я это сделаю", – сказал Трамп, намекая на свое решение нанести удар по иранским ядерным объектам в июне.
По его словам, Иран "переоценил свои силы", а на этот раз переговоры "совершенно другие".
6 февраля в Омане прошли переговоры представителей США и Ирана по иранской ядерной программе.
Перед началом переговоров США призвали своих граждан, находящихся в Иране, немедленно покинуть страну.
Президент США Дональд Трамп также заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть "обеспокоен" возможностью американских ударов, если переговоры завершатся ничем.